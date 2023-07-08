MFÖ Üyesi Özkan Uğur Hayatını Kaybetti

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur hayatını kaybetti.<Özkan Uğur'un ölümü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Koca yaptığı açıklamada, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. Uğur bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin