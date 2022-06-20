Mezarlıktaki sözleriyle viral olan Bülent Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımıyla mezar yerini belirledi - Haberler

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Mezarlıktaki sözleriyle viral olan Bülent Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımıyla mezar yerini belirledi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz sene babasının mezarı başında "Çok dar değil mi? Sığmam ki, e ben ne olacağım?" sözleriyle gündem olan Bülent Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istediğini ve mezar yerinin belli olduğunu söyledi.

Diva lakaplı Bülent Ersoy annesinin ardından geçtiğimiz yıl ekim ayında babası Fikret Erkoç'u kaybetmişti. Peş peşe aldığı ölüm haberleriyle yıkılan Ersoy'un babasının cenaze töreninde mezara bakarak "Çok dar değil mi? Ben standarda sığmam ki" demiş yanındaki kişi de "Sana daha büyük yapacağız" demişti. Ersoy, viral olan konuşmanın ardından harekete geçti.

"İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN YARDIM İSTEDİM, YERİM BELLİ"

Ankara'daki bir açılışa katılan Bülent Ersoy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mezar başındaki sözleri hatırlatılan Diva,"Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?" sorusu üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istediğini söyledi. Mezar yerinin hazır olduğunu belirten Ersoy, "Sayın İçişleri Bakanı'mızdan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli" dedi.

Mezarlıktaki sözleriyle viral olan Bülent Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan mezar yeri istedi

Mezarlıktaki sözleriyle viral olan Bülent Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan mezar yeri istedi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Bülent Ersoy Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Melih Kılaç:

sen ölde gömecek yer çok merak etme

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Osman Erdinç:

Bülent hanım merak etmeyin herkes sığıyor bir şekilde sizde sığarsınız

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Ayaz Karahanlı:

bi süriyelilere birde ünlülere bide zenginlere iyiler zaten

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