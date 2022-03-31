"Metroda öpüşen birini görürsem devreye girerim" sözleriyle tepki çeken Süleyman Yağcı, özür diledi - Haberler

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"Metroda öpüşen birini görürsem devreye girerim" sözleriyle tepki çeken Süleyman Yağcı, özür diledi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son günlerde "Kadınlar tayt giymesin ve metroda öpüşen birini görürsem devreye girerim" sözleriyle tepkilerin hedefi olan oyuncu Süleyman Yağcı, sosyal medya hesabından video yayınlayarak herkesten özür diledi.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı, son günlerde yaptığı açıklamalarla tepkilerin hedefi oldu. Kadınların tayt giymesinden sevgililerin metroda öpüşmesine kadar birçok konuya tepki gösteren oyuncudan yeni bir açıklama geldi.

"HİÇ KİMSE HALKA AÇIK YERDE ÖPÜŞEMEZ"

Süleyman Yağcı, konuk olduğu programda kadınların tayt giymesiyle ilgili"Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Her şeyin bir kuralı vardır. Aşka, sevgiye, giyinmeye karşı değilim. Demokrat bir adamım" dedi. Konuk olduğu 2. Sayfa programında da çarpıcı açıklamalar yapan Yağcı, "Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim. Öyle bir hakkım var. Öpüşemezsin kardeşim. Hiç kimse halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez. Kural vardır, ahlak vardır. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyada gündem olan ve binlerce tepki mesajı alan Süleyman Yağcı geri adım attı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak herkesten özür dileyen oyuncu, "Kelimem maksadını aştı ve bunun için de kırdığım bütün kalplerden özür diliyorum. Niyetim kötü değil! Niyetim; kardeşçe, dostça, sevgi dolu bir hayat yaşamak" ifadelerini kullandı.

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Ecem Altan
Ecem Altan
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