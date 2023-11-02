Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu babasının doğum gününü kutladı

Yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu ünlü ismin doğum günü eski bir fotoğraf ile "Doğum günün kutlu olsun babacığım. Anlarsın bu Duygu'yu sever seni görmeyi" paylaşımı dikkat çekti.

" Doğum günün kutlu olsun babacığım"

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu babasının doğum gününü manidar bir mesajla kutladı. Yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu ünlü ismin doğum günü eski bir fotoğraf ile "Doğum günün kutlu olsun babacığım. Anlarsın bu Duygu'yu sever seni görmeyi" paylaşımı dikkat çekti.

Paylaşım sonrası herkes ikilinin arasındaki soğukluğun ortadan kalktığı yorumlarını yaptılar.