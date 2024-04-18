Metin Akpınar'ın kızının annesinin film görüntüsü ortaya çıktı

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre duayen oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'nın film görüntüsü ortaya çıktı.

Başrollerinde İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Şehnaz Dilan gibi oyuncuların yer aldığı" Yorgun Perihan Savaş'lı, "Yalan" ile Hülya Avşar'lı "Aşıksın" filminde yer aldığı görüldü.

Tatlıses ile replikleri olan Orancı'nın çok sayıda filmde oynadığı öğrenildi.

TATLISES HATIRLAMIYOR

Edinilen bilgiye göre olayları televizyondan gören İbrahim Tatlıses'in çevresine filminde oynayan Suphiye Orancı'yı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.