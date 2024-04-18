Metin Akpınar'ın kızının annesinin film görüntüsü ortaya çıktı
Duayen oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'nın bir filmde rol aldığı görüntüler ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in de yer aldığı filmde Orancı'nın replikleri olduğu ve birçok filmde oynadığı öğrenildi. Tatlıses ise Orancı'yı hatırlamadığını söyledi.
DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre duayen oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'nın film görüntüsü ortaya çıktı.
Başrollerinde İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Şehnaz Dilan gibi oyuncuların yer aldığı" Yorgun Perihan Savaş'lı, "Yalan" ile Hülya Avşar'lı "Aşıksın" filminde yer aldığı görüldü.
Tatlıses ile replikleri olan Orancı'nın çok sayıda filmde oynadığı öğrenildi.
TATLISES HATIRLAMIYOR
Edinilen bilgiye göre olayları televizyondan gören İbrahim Tatlıses'in çevresine filminde oynayan Suphiye Orancı'yı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.