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Meşhur Yalıya Mühür Vuruldu Ama!

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Meşhur Yalıya Mühür Vuruldu Ama!

Kemal Gülman ile eski eşi Feryal Sarımuratoğlu'nun sahibi oldukları ve dizilere konu olan Bebek'teki yalıda sular durulmuyor...

Fransız bir gayrimenkul şirketi tarafından satın alınan ve akabinde sosyetik Emir Bahadır'a kiralanan yalıda yönetmeliğe aykırı ilerlenen tadilat sonrası Bebek sakinlerinin şikayeti üzerine meşhur yalıya mühür vuruldu.

Komşuların şikayetleri sonuç getirirken, usulsüz ilerlenen tadilat durdurularak para cezası uygulandı.

Yetkililerin yalıyı mühürlemeleri sonrası inşaata kaldıkları yerden devam eden yüklenici firma, bu sefer ana kapı yerine otopark kapısından girerek tadilata kaldıkları yerden devam etti.

Kanunların çiğnenerek devam edilen inşaat çalışmalarını görenler gözlerine inanamadı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

EMİR BAHADIR Bebek Magazin Haberler

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