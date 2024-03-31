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Meryem'i Levent'le yakalayan Naim, Meryem'i zina ile suçlar

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Meryem'i Levent'le yakalayan Naim, Meryem'i zina ile suçlar. Meryem, suçlamayı reddetse de bu Naim'in zulmüne engel olmayacaktır.

Levent canhıraş biçimde Meryem'i kurtarmaya çalışsa da Sadi Hüdayi ve tarikat ona yardımcı olmaya gönülsüzdür. Dahası tarikattan korkan Meryem de boşanmaya yanaşmamaktadır.

Zeynep'in matematik öğrettiğini duyduktan sonra onla yüzleşmek üzere olan Cüneyd'e Meryem'in haberi gelir. Cüneyd, Levent'in bunca zamandır kendisine yalan söylediğini öğrenmiş olur.

Zeynep ise babasının Nadire ile ilişkisini ortaya çıkarıp Meryem'i babasının elinden kurtarmak için Cüneyd'den yardım istemek zorunda kalır.

Meryem yüzünden Beste'yle de arası açılınca hayatta tutunduğu her şeyi yitirmek üzere olan Levent ise Suavi'nin ötanazi kararıyla yüzleşmekten kaçınırken Cüneyd'le konuştukları "rabıta" fikrine yakınlaşır.

Yaşadıklarını herkesten gizlemeye çalışan Meryem nihayet Zeynep'e yakalanınca kızı, annesini Levent'ten yardım isteyip her şeye son vermesi için yüreklendirir.

Ancak Naim'in Meryem'i bırakmaya niyeti yoktur ve onu en büyük kabusuyla sınamaya karar verir. Suavi ölümüne giderken, Meryem'i bu karanlık sondan kurtaracak bir umut ışığı kalmamış görünmektedir.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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