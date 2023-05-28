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Merve Dizdar İstanbul'a geldi

Merve Dizdar İstanbul'a geldi

Magazin Haberleri

76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Merve Dizdar, İstanbul'a geldi.

76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Merve Dizdar, İstanbul'a geldi.

76. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Merve Dizdar, uçakla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dizdar, "Türkiye'ye bu ülkenin bir evladı olarak böyle bir ödül alarak gelmek beni o kadar mutlu etti ki çünkü herkes çok mutlu oldu. ve bu benim için çok daha önemli. Onlar çok daha mutlu olduğu için ben de daha mutlu oluyorum. İnsanın ülkesine böyle bir ödülle gelmesi çok büyük bir gurur. İlk defa böyle çok önemli şeyler hissediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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