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Merve Boluğur'un son paylaşımı beğenilmedi

Merve Boluğur'un son paylaşımı beğenilmedi
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Acemi Cadı dizisiyle tanınan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Boluğur'un son paylaştığı fotoğraf ise takipçilerinin tepkisini çekti. Ünlü oyuncuya "Lütfen sil" yorumları yapıldı.

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen oyuncu Merve Boluğur, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü oyuncu son olarak deri elbisesi ile verdiği bir pozu paylaştı. Merve Boluğur'un bu gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Merve Boluğur'un son paylaşımı beğenilmedi

"LÜTFEN SİL"

Boluğur'un paylaşımı takipçileri tarafından beğenilmedi. Fotoğrafa çok sayıda "Sil", "Gerçekten bunu beğendin mi?", "Lütfen sil bak yalvarıyorum" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Lütfen fotoğraf yayından kaldırılsın.

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıJokerAllame:

hassas içerik olarak paylaşır mısınız yemek yiyoruz?

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

bunun yüzüne ne olmuş ?

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Haber YorumlarıÖnder:

Vay canına tanınmayacak hale gelmiş

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Mahallenin delisi gibi meczupa benzemekte hamile kadınlara göstermeyin bu fotoyu ya çocuk düşer ya buna benzer Allah muhafaza

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Sacını evde kendi kesmeye çalışmış gibi

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