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Merve Boluğur'un çocuk çıkışından dolayı gözlerin çevrildiği Murat Dalkılıç sitem etti

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Merve Boluğur'un katıldığı bir yayında "Mutlu bir yuvamın ve bir erkek çocuğumun olması çok isterdim" demesinin ardından eski eşi Murat Dalkılıç'a yorum yağdı. Gelen eleştirilere cevap veren Dalkılıç, "Eski karım benimle beraberken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Herkes mutlu son istiyor ama o film bitti" dedi.

2017'de nikah masasına oturan şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur, 2022 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Boluğur'un katıldığı programda mutlu bir yuvasının ve çocuğunun olduğunu söylemesinin ardından gözler Murat Dalkılıç'a çevrildi. Günlerdir tepki mesajları alan şarkıcı sitem etti.

ESKİ EŞLER İÇİN ÖZEL VİDEO HAZIRLANDI

Hayattaki isteklerinden bahseden Merve Boluğur, "Ben çok mutlu bir yuvam olsun istedim. Bir tane ufak tatlı bir erkek çocuğum olsun istedim. Çok istiyordum ya" ifadelerini kullandı. Oyuncunun sözlerinden sonra eski eşi Murat Dalkılıç hedef gösterilerek özel videolar hazırlandı.

Merve Boluğur'un çocuk çıkışından dolayı gözlerin çevrildiği Murat Dalkılıç sitem etti

DALKILIÇ: HEDEF GÖSTERİLEN KİŞİ BEN DEĞİLİM

Gelen tepkilerin ardından hazırlanan videoların kendisine gönderilmesine tepki gösteren Murat Dalkılıç, Instagram hesabından yayınladığı videoda şu sözlerle sitem etti: "Günlerdir DM kutuma gelen sevgi dolu mesajlarınız beni derinden etkiliyor. Ben de son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyorum o yüzden konuyla pek ilgilenemedim. Herhalde artık bir şeyler söylemek lazım. Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit. Orada hedef gösterilen kişi maalesef ben değilim. Eski karım ne benimle beraberken ne de evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor. Muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor. Biraz üzüleceksiniz ama... Bir bunları konuşmak için üstünden çok fazla zaman geçmedi mi? Ben hatırlamıyorum siz hatırlıyorsunuz. Hepiniz mutlu bir son bekliyorsunuz ama film biteli çok oldu."

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

Özgür İpek:

adamsın

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