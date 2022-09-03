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Merve Boluğur'a Drone ile Evlilik Teklifi

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Merve Boluğur'a Drone ile Evlilik Teklifi

Müzisyen Mert Aydın sevgilisi Merve Boluğur'a rüya gibi bir evlenme teklifi etti. Aydın, sahilden drone ile gelen yüzük ile teklif ederken 'evet' cevabını aldı.

Oyuncu Merve Boluğur, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Mert Aydın'ın evlilik teklifine 'evet' dedi. Ünlü isim tek taşını gösterdiği sosyal medya paylaşımına, "said yes kocam" notunu düştü. Boluğur'un fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.

Merve Boluğur bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifini kabul etti.

2015 yılında görkemli bir törenle şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine giren ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, sevgilisinden evlenme teklifi aldığı romantik anları Instagram hesabından paylaştı.

Mert Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde "she said yes" notunu yazdı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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