Merv Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Ünlü oyuncu Merve Boluğur son paylaşımını camiden yaptı. Boluğur'un paylaşımına, "Dünya oyun ve eğlenceden ibarettir." notunu düşmesi dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bir camiyi ziyaret eden Boluğur, o anları takipçileriyle paylaşırken bir not düşmeyi de ihmal etmedi.
"DÜNYA OYUN VE EĞLENCEDEN İBARETTİR"
Ünlü oyuncunun paylaşımına eklediği "Dünya oyun ve eğlenceden ibarettir" sözü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.