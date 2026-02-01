Haberler

Merv Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Güncelleme:
Ünlü oyuncu Merve Boluğur son paylaşımını camiden yaptı. Boluğur'un paylaşımına, "Dünya oyun ve eğlenceden ibarettir." notunu düşmesi dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bir camiyi ziyaret eden Boluğur, o anları takipçileriyle paylaşırken bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

"DÜNYA OYUN VE EĞLENCEDEN İBARETTİR"

Ünlü oyuncunun paylaşımına eklediği "Dünya oyun ve eğlenceden ibarettir" sözü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

İlk defa mı camiye geldi acaba ?

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

İnternette cami resmi çok var. Yapay zekaya söyle senin oturduğun evi bile camii gibi yapar. Toplumu kaşımayı bırakın. ..

Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Levent'te ki Barbaros Hayrettin paşa Camii :DDD

Haber YorumlarıMehmet Fatih:

Camide bile akıllarına oyun eğlence geliyor, napcan camide de mi oynayıp eğleneceksiniz.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

