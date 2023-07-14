Merakla beklenen Bihter filmi yıl sonunda izleyici karşısına çıkacak

Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce'nin başrolü oynadığı Bihter filmi yıl sonunda Amazon Prime'da izleyiciyle buluşacak.

FİLMDEN İLK KARE

Ocak ayında çekimlere başlanan filmin Netflix'te yayınlanacağı konuşuluyordu ancak platform kararından vazgeçmişti. Yapım şirketi Taff Pictures, Netflix'in ardından Amazon Prime ile anlaşma sağladı. Filmle resmi anlaşma yapılan Amazon Prime'ın Instagram hesabından yeni Bihter ( Farah Zeynep Abdullah ) ve Behlül'den (Boran Kuzum) ilk kareyi paylaşarak "Harika bir haberimiz var! Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant ve Hande Ataizi'nin olduğu Bihter filmi yıl sonunda sadece Prime Video'da yayına girecek… Bu haberle birlikte yeni yerli yapımların da platformumuza ekleneceğini duyurmuş olalım. Bizi takipte kalmanın en iyi zamanı" denildi.