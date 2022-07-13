Meltem Cumbul Gönlündeki Mesleği Açıkladı

Gümüş rengi püsküllü mini kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Meltem Cumbul, sahnede dans konusundaki yeteneğini de konuşturdu. Sevilen şarkılarla kulakların pasını silen 52 yaşındaki başarılı sanatçı, performansıyla övgüleri topladı. 90'li yıllar ve yabancı şarkılardan oluşan geniş repertuarı, sahne hakimiyeti ve kendisine özgü yorumuyla büyük beğeni toplayan Cumbul, "Sahneye çıktığımda çocuk kadar kendimi özgür hissediyorum" diye konuştu.

Muhabirlerin gelecek planları hakkındaki sorusuna ünlü sanatçı, "Çok güzel filmler yapmayı planlıyorum. Tiyatro oyunlarını devam ettirmeyi ve yönetmenlik yapmak çok istiyorum" dedi.

Snob Magazin / Magazin