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Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı

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Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa Ilıcalı'nın tatil isyanı sosyal medyada çok konuşuldu. Tatile daha önce gittikleri yerlere götürüldüğü konusunda isyan eden Melisa Ilıcalı, annesi Şeyma Subaşı'dan kendisini Tokyo'ya götürmesini istedi. O anlara sosyal medyada "Ne güzel dertler var" yorumları yapıldı.

Aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa Ilıcalı ile Youtube kanalında sohbet etti. Programda Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı'na tatil için isyan ettiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

"NE GÜZEL DERTLER VAR"

Tatile sürekli aynı yere götürüldüğü için isyan eden Melisa Ilıcalı, "Bu yaz çok sıkıcıydı. Geçen yaz tekneye bindik ondan önceki yaz Afrika'ya gittik. Bu yaz hep gezdiğim yerlere gittim." dedi. Annesinden kendisini Tokyo'ya götürmesini isteyen Melisa Ilıcalı'nın o anlarına "Ne güzel dertler var" yorumları yapıldı.

Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Derdinizi seveyim

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