Üye Girişi
Haberler
ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
ABD'yi sarsan uçak kazasının ardından son konuşmalar ortaya çıktı

ABD'yi sarsan uçak kazasının ardından son konuşmalar ortaya çıktı
Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı

Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı! 2 isim serbest
Yüksekova'da gökyüzünde 6 gezegen aynı hizada sıralandı

Yüksekova'da gökyüzünde inanılmaz olay! Her şey çıplak gözle izlendi

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadılar. Yusuf Yazıcı, oğlunun doğumunun kendi yaş gününe denk geldiğini söyleyerek, 'En güzel doğum günü hediyesi' notunu düştü.

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan müjdeli bir haber geldi.

Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, evlendikten kısa bir süre sonra bir erkek bebek beklediklerini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Doğuma kısa süre kala birlikte objektif karşısına geçen çift, fotoğrafları dün paylaşmış ve takipçilerinden çok sayıda iyi dilek almıştı.

Fotoğrafları paylaştıkları gün çiftin bebekleri dünyaya geldi.

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Yusuf Yazıcı, oğlunun doğumunun 28'inci yaş gününe denk geldiğini söyleyerek, paylaşımına "En güzel doğum günü hediyesi" notunu düştü.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Oğuzhan'dan olay yaratacak Talisca sözleri!
img

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber!
img

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif

Suriye'den Putin'e reddedemeyeceği teklif
12 takım Avrupa defterini kapattı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Orkun maça damga vurdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.