Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan müjdeli bir haber geldi.

Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, evlendikten kısa bir süre sonra bir erkek bebek beklediklerini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Doğuma kısa süre kala birlikte objektif karşısına geçen çift, fotoğrafları dün paylaşmış ve takipçilerinden çok sayıda iyi dilek almıştı.

Fotoğrafları paylaştıkları gün çiftin bebekleri dünyaya geldi.

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Yusuf Yazıcı, oğlunun doğumunun 28'inci yaş gününe denk geldiğini söyleyerek, paylaşımına "En güzel doğum günü hediyesi" notunu düştü.