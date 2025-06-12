Melis Sezen, Password Yarışmasında Dans Şovuyla Göz Dolduracak

Melis Sezen, Password Yarışmasında Dans Şovuyla Göz Dolduracak
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KANAL D'nin sevilen yarışması Password'ün bu akşamki bölümünde Melis Sezen, 1 milyon TL ödül için yarışırken, dans şovuyla da izleyicileri büyüleyecek. Sezen'in profesyonel dansçılara meydan okuyacak performansıyla renkli anlar yaşanacak.

KANAL D'nin Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan'ı bir araya getiren sevilen yarışması Password'ün bu akşamki bölümünde Melis Sezen fırtınası esecek. Yarışma heyecanının eğlence ve sürpriz şovlarla harmanladığı formatın bu haftaki konuğu başarılı oyuncu olacak. Kendini 1 milyon TL ödüllü yarışmaya kaptıran Sezen, dans şovuyla ses getirecek.

ORYANTALDE COŞTU

Melis Sezen'in profesyonel dansçılara meydan okuyan performansı, en az yarışma heyecanı kadar ses getirecek. Melis Sezen ve Enis Arıkan'ın dans düellosuna sahne olacak anlarda ikili, 15 saniyelik aralarla salsa, kolbastı, klasik ve oryantal performanslar sergileyecek. Dans konusundaki yeteneğiyle göz dolduran Sezen'in oryantal başta olmak üzere iddialı şovları nefes kesecek.

Shine Medya imzalı Password, Melis Sezen'in konuk olduğu program bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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