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Melis İşiten'e eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'ndan beklenmedik sürpriz

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Ünlü oyuncu Melis İşiten, konuk olduğu Ferit Ömeroğlu'nun programında beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Uraz Kaygılaroğlu, İşiten'in en keyifli ve en zor anlarını anlattı. Kaygılaroğlu, bir daha konuşamayacak olsalar eski eşine bırakacağı son mesajı da açıkladı.

Ferit Ömeroğlu'nun programına konuk olan oyuncu Melis İşiten'e kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'ndan beklenmedik bir sürpriz geldi.

EN KEYİFLİ VE EN ZOR ANLARINI ANLATTI

Kaygılaroğlu'na, İşiten'in en keyifli ve en zor anları soruldu. Ünlü oyuncunun bu soruya yanıtı, "Güzel yemekler, içmekler, davetler, keyifli anlar, aile... Bunların hepsi Melis için keyifli anlar... Melis'in en zor anları Allah korusun hastalık olduğunda çok panik insandır. Eli ayağına dolaşır. Ne yapacağını biraz şaşırır. O anlarda soğukkanlılığını biraz yitirir ama sakinleştirince o da rahatlar." oldu.

ADA MI, MELİS'İ Mİ?

Kaygılaroğlu, "Bir konuda Ada'yı mı Melis'i mi ikna etmek daha zor" sorusunu ise, "Adayı... Melis anlayışlıdır. Ada biraz daha sorgular. Melis uyumludur. Ben de bir nebze uyumluyumdur ama Ada uyumsuz." diye cevapladı.

SON MESAJINI DA AÇIKLADI

Kaygılaroğlu, "Bir daha hiç konuşamayacak olsanız Melis İşiten'e son mesajın ne olurdu?" sorusuna ise, "Güneş ve Kadir her şeyi biliyor. Onlara gidebilirsin." yanıtını verdi.

CAN YAMAN'A AĞIR GÖNDERME!

Öte yandan, oyuncu Melis İşiten "yolda kalsan kimin arabasına binersin?" sorusunu yanıtlarken o kişi Can Yaman olsa "Can Bey lütfen devam eder misiniz yola derim" dedi.

Melis İşiten'e eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'ndan beklenmedik sürpriz
Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
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