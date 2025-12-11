Melek Mosso, Instagram'da özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini açtı

Ünlü sanatçı Melek Mosso, sosyal medya platformu Instagram üzerinden hayranlarına özel içerikler sunmak amacıyla bir abonelik sistemini devreye soktu.

KISA SÜREDE 544 ABONEYE ULAŞTI

Abonelik sistemini açmasının ardından kısa bir süre geçmesine rağmen, Melek Mosso'nun özel içeriklerine erişim sağlayan abone sayısı hızla 544'e ulaştı. Bu hızlı yükseliş, sanatçının sadık bir hayran kitlesine sahip olduğunu ve takipçilerinin onun sunduğu özel içeriklere büyük ilgi gösterdiğini ortaya koydu.