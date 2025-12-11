Melek Mosso, Instagram'da özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini açtı
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Instagram'da özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini açtı. Mosso, kısa sürede 544 aboneye ulaştı.
Ünlü sanatçı Melek Mosso, sosyal medya platformu Instagram üzerinden hayranlarına özel içerikler sunmak amacıyla bir abonelik sistemini devreye soktu.
KISA SÜREDE 544 ABONEYE ULAŞTI
Abonelik sistemini açmasının ardından kısa bir süre geçmesine rağmen, Melek Mosso'nun özel içeriklerine erişim sağlayan abone sayısı hızla 544'e ulaştı. Bu hızlı yükseliş, sanatçının sadık bir hayran kitlesine sahip olduğunu ve takipçilerinin onun sunduğu özel içeriklere büyük ilgi gösterdiğini ortaya koydu.
Kaynak: Haberler.com / Magazin