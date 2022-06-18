The Chosen One dizisinin iki başarılı oyuncusu trafik kazasında öldü Meksika'da yaşanan trafik kazasında Netflix dizisi "The Chosen One"ın iki oyuncusu Raymundo Garduno Cruz ve Juan Francisco Gonzalez Aguilar hayatını kaybederken, aralarında oyuncuların ve ekip üyelerinin de olduğu 6 kişi yaralandı. Ülke basınındaki habere göre, The Chosen One isimli dizi setinin ardından oyuncuların bindiği minibüs Baja California Sur Yarımadası'nda Mulege yakınlarında yoldan çıkarak takla attı. İKİ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ Kazada oyuncular Raymundo Garduno Cruz ve Juan Francisco Gonzalez Aguilar yaşamını yitirdi. Aralarında oyuncular ve ekip çalışanlarının da olduğu 6 kişi ise yaralandı. Kazanın nedenine dair araştırmalar sürüyor. İki başarılı oyuncunun korkunç kazada hayatını kaybetmesi ülke gündemine otururken aileleri ve sevenleri acı haberlerle yıkıldı. AA / Mehmet Alaca - Magazin Togo Cumhuriyeti Sonora Magazin Güncel Haberler

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