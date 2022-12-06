Mehmet Coşkundeniz'den çok konuşulacak itiraf: İçimde bir kadın yatıyor

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan başarılı yazar Mehmet Coşkundeniz, yazdığı yazılarda dişil enerjinin baskın olduğunu söyleyerek "Feminist değilim ama içimde bir kadın taşıyorum" itirafında bulundu.

360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan yazar Mehmet Coşkundeniz, açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Yıllardır "Aşk Doktoru" başlıklı yazılarıyla adından söz ettiren Coşkundeniz, çarpıcı bir itirafta bulundu.

"İÇİMDE BİR KADIN TAŞIYORUM"

Yazılarında dişil enerji hakim olduğu için yıllarca kadın zannedildiğini söyleyen ünlü idim, "İnternet ve sosyal medyanın yaygın olmadığı dönemde haftada bir gün gazetede bir köşem vardı. Benim yazı yazmaya başladığım dönemde duygu ve aşkla ilgili yazı yazan bir erkek yoktu. Hatta ben yazı yazmaya başladığım dönemde 'bir kadın yazıyor ama erkek fotoğrafı kullanılıyor' diye söylentiler çıkmıştı. Yazılarım çok dişil enerji taşıyordu. Feminist değilim ama içimde bir kadın taşıyorum. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ben o kadının sesine kulak vererek yazıyorum. Buna empati diyelim. Aşk ile evlilik birbirinden çok farklı. Aşkı çok iyi beceririm ama evliliğin dinamiği çok farklıdır" şeklinde konuştu.