Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti. İlişkilerindeki dalgalanmalar ve sık sık yaşadıkları ayrılık-barışma süreçleri kamuoyunun dikkatini çekmişti. Bir dönem ayrı yaşayan çift, daha sonra TikTok üzerinden yaptıkları canlı yayında evliliklerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu. Ancak bu karar kalıcı olmadı. Sürekli inişli çıkışlı bir tablo çizen ikili, son olarak yollarını tamamen ayırma kararı aldı.

Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada Erbil ve Ceylan, tek celsede boşandı. Mahkeme, evliliğin “evlilik birliğinin temelden sarsılması” nedeniyle sona erdirilmesine karar verdi.

BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN DETAYLARI BELLİ OLDU

Boşanma anlaşmasına göre, Mehmet Ali Erbil’in evlilik sürecinde Gülseren Ceylan’a hediye ettiği otomobil ile düğünde takılan ziynet eşyaları Ceylan’da kaldı. Taraflar mal varlığına ilişkin birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı. Gülseren Ceylan’ın evden ayrıldığı öğrenildi.

"KONUŞMAMA" ŞARTI DA YER ALDI

Erbil’in avukatı Şeyda Yıldırım, tarafların ortak maddeler içeren bir sözleşme imzaladığını belirterek boşanmanın anlaşmalı gerçekleştiğini açıkladı. Yıldırım, sözleşme kapsamında tarafların basına konuşmama kararı aldığını, bu maddeye aykırı davranılması halinde hukuki yaptırım uygulanacağını ifade etti.

