Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan’ın 7 ay süren evliliği anlaşmalı olarak sona erdi. Çiftin boşanma protokolünün detayları belli oldu. Erbil'in evlilik sürecinde Ceylan'a hediye ettiği otomobil ile düğünde takılan ziynet eşyaları Ceylan'da kaldı. Nafaka talep etmeyen Ceylan, Erbil ile yaşadığı evden ayrıldı. Protokolde yer alan "basına konuşmama" şartı dikkat çekti.

  • Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandı.
  • Boşanma anlaşmasına göre, Erbil'in Ceylan'a hediye ettiği otomobil ve düğün takıları Ceylan'da kaldı.
  • Taraflar, boşanma sözleşmesi kapsamında basına konuşmama kararı aldı ve bu maddeye aykırı davranılması halinde hukuki yaptırım uygulanacak.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti. İlişkilerindeki dalgalanmalar ve sık sık yaşadıkları ayrılık-barışma süreçleri kamuoyunun dikkatini çekmişti. Bir dönem ayrı yaşayan çift, daha sonra TikTok üzerinden yaptıkları canlı yayında evliliklerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu. Ancak bu karar kalıcı olmadı. Sürekli inişli çıkışlı bir tablo çizen ikili, son olarak yollarını tamamen ayırma kararı aldı.

Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada Erbil ve Ceylan, tek celsede boşandı. Mahkeme, evliliğin “evlilik birliğinin temelden sarsılması” nedeniyle sona erdirilmesine karar verdi.

BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN DETAYLARI BELLİ OLDU

Boşanma anlaşmasına göre, Mehmet Ali Erbil’in evlilik sürecinde Gülseren Ceylan’a hediye ettiği otomobil ile düğünde takılan ziynet eşyaları Ceylan’da kaldı. Taraflar mal varlığına ilişkin birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı. Gülseren Ceylan’ın evden ayrıldığı öğrenildi.

"KONUŞMAMA" ŞARTI DA YER ALDI

Erbil’in avukatı Şeyda Yıldırım, tarafların ortak maddeler içeren bir sözleşme imzaladığını belirterek boşanmanın anlaşmalı gerçekleştiğini açıkladı. Yıldırım, sözleşme kapsamında tarafların basına konuşmama kararı aldığını, bu maddeye aykırı davranılması halinde hukuki yaptırım uygulanacağını ifade etti.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

7 ay evli kalıp boşanan Gülseren 7 ay farklı bir yerde çalışsaydı ziynet eşyaları ve otomobil satın alacak kadar para kazanamazdı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

