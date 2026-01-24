Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in katıldığı bir programda tuvalet alışkanlıklarına dair yaptığı sıra dışı itiraf, kısa sürede gündem oldu. Erbil'in, "Sifonu 5 tuvalet sonrası çekerim. Kendi tuvaletim sonuçta. Doğaya hizmettir bu" sözleri stüdyoda şaşkınlık yaratırken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu bir canlı yayın programında ilginç bir itirafta bulundu.
STÜDYODA ŞAŞKINLIK YARATTI
Erbil, kendi tuvalet alışkanlıklarını anlatırken, "Sifonu 5 tuvalet sonrası çekerim. Kendi tuvaletim sonuçta. Doğaya hizmettir bu" ifadelerini kullandı. Programın sunucusunun şaşkınlığını gizleyemediği sırada araya giren Erbil'in eşi Gülseren Ceylan'ın ise, "Ben çekiyorum sifonu genelde" dediği görüldü.
İNFİALE NEDEN OLDU
Stüdyoda şaşkınlık yaratan o anlar, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı konuya ilişkin olumsuz görüş bildiren yorumlarda bulundu.