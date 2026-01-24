Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu bir canlı yayın programında ilginç bir itirafta bulundu.

STÜDYODA ŞAŞKINLIK YARATTI

Erbil, kendi tuvalet alışkanlıklarını anlatırken, "Sifonu 5 tuvalet sonrası çekerim. Kendi tuvaletim sonuçta. Doğaya hizmettir bu" ifadelerini kullandı. Programın sunucusunun şaşkınlığını gizleyemediği sırada araya giren Erbil'in eşi Gülseren Ceylan'ın ise, "Ben çekiyorum sifonu genelde" dediği görüldü.

İNFİALE NEDEN OLDU

Stüdyoda şaşkınlık yaratan o anlar, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı konuya ilişkin olumsuz görüş bildiren yorumlarda bulundu.