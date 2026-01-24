Haberler

Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Güncelleme:
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in katıldığı bir programda tuvalet alışkanlıklarına dair yaptığı sıra dışı itiraf, kısa sürede gündem oldu. Erbil'in, "Sifonu 5 tuvalet sonrası çekerim. Kendi tuvaletim sonuçta. Doğaya hizmettir bu" sözleri stüdyoda şaşkınlık yaratırken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu bir canlı yayın programında ilginç bir itirafta bulundu.

STÜDYODA ŞAŞKINLIK YARATTI

Erbil, kendi tuvalet alışkanlıklarını anlatırken, "Sifonu 5 tuvalet sonrası çekerim. Kendi tuvaletim sonuçta. Doğaya hizmettir bu" ifadelerini kullandı. Programın sunucusunun şaşkınlığını gizleyemediği sırada araya giren Erbil'in eşi Gülseren Ceylan'ın ise, "Ben çekiyorum sifonu genelde" dediği görüldü.

İNFİALE NEDEN OLDU

Stüdyoda şaşkınlık yaratan o anlar, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı konuya ilişkin olumsuz görüş bildiren yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıorhan eren:

tuvaletin sifonu cekemiyor belli, legeni kullansin salonun ortasinda rahat rahat...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAta_Mete:

Mali demişler ona,büyük küçük hep önden yapıyor:-))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Yakında böyle dertlerin olmayacak, Sondayı takacakla, Altınada bezi bağlayacaklar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

