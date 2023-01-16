Mehmet Ali Erbil'den kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, iş için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Üst solunum yolundan bir rahatsızlık yaşadığı öğrenilen Erbil, kaldırıldığı hastanede müşahede altında tutuluyor.

2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, iş için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı.

MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULUYOR

Erbil'in sağlık durumu ile ilgili olarak hastane yetkileri herhangi bir açıklama yapmadı. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre ünlü şovmenin üst solunum yolundan bir rahatsızlık yaşadığı ve müşahede altına alındığı öğrenildi.

AYLARCA YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.