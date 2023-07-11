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Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak sözler: Cinsel anlamda sağlıklıyım, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim

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Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, "Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oldu. Yaşadığı sağlık problemlerine rağmen cinsel anlamda sağlıklı olduğunu söyleyen şovmen, "20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim" ifadelerini kullandı.

"BİSEKSÜELLİĞİ YAŞAMADIM"

Söyledikleriyle gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, "Söylediğim her şeyi kaydırarak yanlış yerlere çekiyorlar. Abartıyorlar ve bunları kötülükle besliyorlar" dedi. Yıllar önce biseksüellikle ilgili söylemleriyle gündemden düşmeyen Erbil, "Biseksüelliği yaşadın mı?" sorusuna "Hiçbir şekilde yaşamadım. Yaşasaydım da çıkar söylerdim. Hiçbir şekilde gocunmam" dedi.

Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak sözler: 20 yaşında bir kızla cinsel olarak birlikte olabilirim

"CİNSEL ANLAMDA SAĞLIKLIYIM"

Mehmet Ali Erbil, Kalaycıoğlu'nun "Bu kadar hastalık geçirerek uzun süre hastanede yattın. Vücudunun her yerine hortum girdi. Cinsel anlamda sağlıklı mısın?" sorusu üzerine de şunları söyledi: "Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Gökay Kalaycıoğlu Mehmet Ali Erbil Magazin Haberler

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Yorumlar (8)

Temel Temel:

Oldum olası bi büyüyemedi yedisinde ne ise yetmişindede aynı Adam olmak zor iştir.

Cevap Yaz16Yayından Kaldır
Mehmet DUMAN:

HAMİT GÜNDOĞDU ayaz ata diye birsey yok KURANDA GEÇMEZ bil öğren milleti yanıltma. Ayrıca biz Müslümanlar zekat fitre sadaka veririz boş boş yorum yapma

Cevap Yaz41Yayından Kaldır
Hamit Gündoğdu:

Boşa konuşanlara ve bilmeden ahkâm kesenlere cevap vermekten yoruldum. Bak kardeşim söylediklerinin Kur'an la ilgisi yok. Ama teknoloji var. Yaz ayaz ata, yaz narguvan bayramı diye bilgi sahibi ol..

04Yayından Kaldır
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