Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşanıyor mu? O hamle dedikoduları alevlendirdi
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanma kararı aldığı iddia ediliyor. Çift, sessizliğe gömülürken, Ceylan'ın Instagram hesabını kapatması ve Erbil'in nikah fotoğraflarını kaldırması dikkat çekti.
- Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan 28 Ağustos'ta nikah masasına oturdu.
- Gülseren Ceylan Instagram hesabını kapattı ve Mehmet Ali Erbil nikah fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırdı.
- Mehmet Ali Erbil, 'Bütün eşlerimi aldattım' dedi.
Mehmet Ali Erbil, 2 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta nikah masasına oturdu. Yeniköy'deki evinde gerçekleşen törene çiftin yakın dostları katıldı.
Ancak çiftin 3,5 aylık evliliğinde yeni bir kriz iddiası ortaya çıktı. Gülseren Ceylan, 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram hesabını kapatırken, Mehmet Ali Erbil de nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.
Çift konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bu gelişmeler, boşanma söylentilerini gündeme getirdi.
"HEPSİNDEN ÖZÜR DİLERİM"
Mehmet Ali Erbil, kasım ayında Esra Ezmeci'nin programına konuk olmuş ve "Aldatmadığınız bir kadın oldu mu?" sorusuna "Babam da çapkın bir adamdı, sanırım bizde genetik. Annem tarafından sevilmediğim için belki de hep bir 'yedekleme' ihtiyacı duydum. Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim, hiçbir zaman tek eşli kalamadım" yanıtını vermişti. O sözleri uzun bir süre konuşulmuştu.