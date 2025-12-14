Haberler

Mehmet Akif Ersoy iddiaları, Güllü dosyası ve kulisler Magazin Bahane'de masaya yatırıldı

Mehmet Akif Ersoy iddiaları, Güllü dosyası ve kulisler Magazin Bahane'de masaya yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Magazin Bahane'nin bu bölümünde Mehmet Akif Ersoy hakkında gündeme gelen tartışmalı iddialar, kulislerde konuşulan ilişkiler ve soru işaretleri masaya yatırıldı. Esra Ezmeci, Nihat Doğan ve Lerzan Mutlu'nun olaylar karşısındaki tavırları değerlendirilirken, Güllü olayıyla ilgili delillerin ortaya çıkma süreci sorgulandı. Programda magazin dünyasının perde arkası, gazetecilik sorumluluğu çerçevesinde ele alındı.

Haberler.com'da yayınlanan Magazin Bahane programının bu bölümünde, magazin dünyasında uzun süredir konuşulan ancak netlik kazanmayan iddialar masaya yatırıldı. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Mehmet Akif Ersoy hakkında gündeme gelen tartışmalar başta olmak üzere birçok olayın perde arkasını gazetecilik sorumluluğu çerçevesinde değerlendirdi.

MEHMET AKİF ERSOY İDDİALARININ PERDE ARKASI

Programda ilk olarak Mehmet Akif Ersoy ismi etrafında dönen tartışmalı iddialar ele alındı. "Mehmet Akif Ersoy olayındaki adamlar kim?" sorusu üzerinden yürütülen değerlendirmelerde, iddiaların muhatapları, perde arkasındaki ilişkiler ve kamuoyuna yansımayan detaylar masaya yatırıldı. Solaker, "Mehmet Akif Ersoy bunlara hizmet ediyorsa, hizmet alanlar mı belli değil" sözleriyle sürecin halen netleşmediğine dikkat çekti. İddiaların açıklığa kavuşmamasının, soru işaretlerini daha da artırdığı vurgulandı.

MAGAZİN DÜNYASINDA GERİ ADIM ATMAYAN İSİMLER VE GÜLLÜ DOSYASI

Programın devamında Esra Ezmeci, Nihat Doğan ve Lerzan Mutlu'nun gündem olan olaylar karşısındaki duruşları değerlendirildi. Kalaycıoğlu ve Solaker, "geri vites yapmadılar" ifadeleriyle bu isimlerin tutarlı bir tavır sergilediğini belirtti. Ardından Güllü olayı gündeme geldi. "Güllü olayının delilleri 3 ay sonra mı ortaya çıkıyor?" sorusu üzerinden delil süreci ve zamanlaması sorgulandı. Programın en çarpıcı anlarından birinde ise Solaker, "Kime abi diye hitap edip kapalı kapılar ardında imam nikahı yaptıklarını bilirim" sözleriyle magazin kulislerinde konuşulan ancak açıkça dile getirilmeyen ilişkilere dikkat çekti.

Magazin Bahane'de bu hafta, magazin dünyasının karanlıkta kalan yönleri, iddialar ve çelişkiler tüm açıklığıyla ele alındı.

Dilşad Özcan
Haberler.com / Magazin
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırı sonrası İsrail'den açıklama
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni

Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Konya'da 1 kişi otomobilde ölü bulundu

Otomobilde ölü bulundu! Olayla ilgili 1 kişi gözaltında
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
title