Mehmet Akif Ersoy iddiaları, Güllü dosyası ve kulisler Magazin Bahane'de masaya yatırıldı

Haberler.com'da yayınlanan Magazin Bahane programının bu bölümünde, magazin dünyasında uzun süredir konuşulan ancak netlik kazanmayan iddialar masaya yatırıldı. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Mehmet Akif Ersoy hakkında gündeme gelen tartışmalar başta olmak üzere birçok olayın perde arkasını gazetecilik sorumluluğu çerçevesinde değerlendirdi.

MEHMET AKİF ERSOY İDDİALARININ PERDE ARKASI

Programda ilk olarak Mehmet Akif Ersoy ismi etrafında dönen tartışmalı iddialar ele alındı. "Mehmet Akif Ersoy olayındaki adamlar kim?" sorusu üzerinden yürütülen değerlendirmelerde, iddiaların muhatapları, perde arkasındaki ilişkiler ve kamuoyuna yansımayan detaylar masaya yatırıldı. Solaker, "Mehmet Akif Ersoy bunlara hizmet ediyorsa, hizmet alanlar mı belli değil" sözleriyle sürecin halen netleşmediğine dikkat çekti. İddiaların açıklığa kavuşmamasının, soru işaretlerini daha da artırdığı vurgulandı.

MAGAZİN DÜNYASINDA GERİ ADIM ATMAYAN İSİMLER VE GÜLLÜ DOSYASI

Programın devamında Esra Ezmeci, Nihat Doğan ve Lerzan Mutlu'nun gündem olan olaylar karşısındaki duruşları değerlendirildi. Kalaycıoğlu ve Solaker, "geri vites yapmadılar" ifadeleriyle bu isimlerin tutarlı bir tavır sergilediğini belirtti. Ardından Güllü olayı gündeme geldi. "Güllü olayının delilleri 3 ay sonra mı ortaya çıkıyor?" sorusu üzerinden delil süreci ve zamanlaması sorgulandı. Programın en çarpıcı anlarından birinde ise Solaker, "Kime abi diye hitap edip kapalı kapılar ardında imam nikahı yaptıklarını bilirim" sözleriyle magazin kulislerinde konuşulan ancak açıkça dile getirilmeyen ilişkilere dikkat çekti.

Magazin Bahane'de bu hafta, magazin dünyasının karanlıkta kalan yönleri, iddialar ve çelişkiler tüm açıklığıyla ele alındı.