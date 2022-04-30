Meğerse Evliymiş... Ünlü Oyuncunun Eşi Bakın Kim Çıktı!

'Atiye', 'Fi', 'Beyaz Gelincik' ve ' Aşk Tesadüfleri Sever' başta olmak üzere çok sayıda sevilen projede rol alan Mehmet Günsür, şimdilerde 'Atatürk' dizisinde Ali Rıza Efendi'yi canlandırmaya hazırlanıyor.

İTALYAN YÖNETMEN İLE EVLİ...

Bugüne kadar rol aldığı projelerle gündeme gelen Mehmet Günsür'ün özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncunun, İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile evli olduğu ortaya çıktı.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜ VERMİYORLAR

Günsür'ün bu evlilikten Ali, Maya ve Cloe adında üç çocuğu bulunuyor. Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte poz vermemeye özen gösteriyor.

"SIRILSIKLAM AŞIK OLDUM"

Mehmet Günsür, eşine olan aşkını şu sözlerle ifade etmişti: "Onun çektiği bir filmin setinde tanıştık, 30 dakikada sırılsıklam aşık oldum. Film ilişkimiz yüzünden yarım kaldı, aşk devam ediyor."

47 yaşındaki Mehmet Günsür, eşinden 6 yaş küçük.

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Günsür, 1,78 metre boyunda, 65 kilo ve Boğa burcudur. 'Atiye', 'Fi', 'Beyaz Gelincik' ve ' Aşk Tesadüfleri Sever' başta olmak üzere çok sayıda sevilen projede rol almıştır.

Film yönetmeni Katerina Mongio ile evli olan Mehmet Günsür'ün bu evlilikten Maya, Ali ve Chloe adında üç çocuğu vardır.

Mehmet Günsür'ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (Erhan) (TV Dizisi)

2018 – Kanaga (TV Dizisi)

2017 – Fi (Deniz) (TV Dizisi))

2017 – Martıların Efendisi (Şenol) (Sinema Filmi)

2017 – İstanbul Kırmızısı (Yusuf) (Sinema Filmi)

2014 – Unutursam Fısılda (Tarık) (Sinema Filmi)

2011-2013 – Muhteşem Süleyman (Şehzade Mustafa) (TV Dizisi)

2011 – Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür) (Sinema Filmi)

2010 – Ses (Onur) (Sinema Filmi)

2008 – Se Chiudi Gli Occhi (Sinema Filmi)

2007 – Dehşet Gecesi (Stefan Kerchek) (Sinema Filmi)

2007 – Bıçak Sırtı (Mehmet Ertuğrul) (TV Dizisi)

2005 – Beyaz Gelincik (Mustafa) (TV Dizisi)

2004 – Kasırga İnsanları (Sinan) (TV Dizisi)

2004 – Anlat İstanbul (Rıfkı) (Sinema Filmi)

2003 – Pilli Bebek (Tarık) (TV Dizisi)

2002 – O Şimdi Asker (Nihat Denizer) (Sinema Filmi)

2002 – İtalyan (Giorgio) (Sinema Filmi)

2001 – Tommaso (Giovanni) (Sinema Filmi)

2001 – Guida (Giovanni) (Sinema Filmi)

1999 – Sır Dosyası (Ayhan) (TV Dizisi)

1999 – Hayal Kurma Oyunları (Futbolcu Çocuk) (Sinema Filmi)

1997 – Hamam (Mehmet) (Sinema Filmi)

1991 – Suyun Öte Yanı (Sinema Filmi)

1989 – Geçmiş Bahar Mimozaları (Sabih) (TV Dizisi)

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