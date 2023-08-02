Maviye Sürgün'ün 8. bölümünde yaşananlar

Ozan, Defne'nin gözünün önünde Ricardo'yu zehirleyerek içinde olduğu durumun ciddiyetini anlamasını istemiştir. Ali, Defne'nin tehlikede olduğunu anladığı için peşlerini bırakmamıştır. Ricardo'nun komaya girmesi Ozan ve Defne'yi birer şüpheli haline getirir. Ozan'ın geçmişinden gelen Seval, tüm dengesini altüst eder. Murat'ın yaşam umudu adına Ozan'ın yeni getirdiği altınları gözüne kestiren Defne, bu konuda da adım atar. Ancak hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecektir. Arda'nın okul gezisindeyken kaybolması herkesi çok korkutur.