Matine Film'in sahibi Onur Yaprakçı: Sinema bence kumardır

Koronavirüs salgınından sonra darbe alan sektörlerin başında da sinema sektörü geldi. Sektörün yeniden canlanmasıyla birlikte yapımcıların yüzü gülerken, Matine Film'in sahibi Onur Yaprakçı sinema sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"SİNEMA BENCE KUMARDIR"

Sinema sektörünün riskleri hakkında konuşan Yaprakçı, "Sinema bence kumardır. Ne olduğunu bilemiyorsunuz çünkü. Dizi gibi değil. Dizi de kumardır ama kaç bölüm gideceğinizi biliyorsunuz. Sinemada bir eser çıkıyor ortaya, biz her ne kadar yaptığımız iş iyi desek de bunun takdiri seyirciye kalıyor. Bir de bunun fısıltı gazetesi var. Bergen filminde de gördüğümüz gibi. Bazen seyirci seyirciye söylemiyor, filim de kötü olursa çakılma ihtimaliniz yüksek. Bu sektörü bilmeyen biri girerse onun için kumar haline geliyor. Ama bu işin en büyük kumarını ben oynadım" dedi.

"KALİTELİ İŞE SEYİRCİ GELİYOR"

Seyircinin kaliteye önem verdiğini belirten Yaprakçı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Seyirci kaliteli işe geliyor ve ben de bu organizasyonu kuracağıma inandım. Ben yine de sektörü bilmeden girmedim, organizasyon nasıl yapılıyor ve kimler var diye biliyordum. Yine bir kumar oynamış oldum ama sonunda kazandım.

"MATİNE FİLM VAZGEÇMEYECEK"

Film başarısız olursa psikolojim bozuluyor. Film gişeye giriyor ve siz beklenti içerisindesiniz. Gişeler düşünce üzülüyorsunuz. Birçok işimiz battı, batmadı değil. Her sektörde bu gibi sorunlar yaşanıyor. Ama biz vazgeçmiyoruz, bizim temel prensibimiz vazgeçmemek. Matine film ne yapıyor diye sorduğunuzda "Vazgeçmiyor" derler, biz vazgeçmeyeceğiz."

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