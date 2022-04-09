Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, gerçek hayattaki Gülben ve Safiye'yle ilgili bombayı patlattı - Haberler

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Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, gerçek hayattaki Gülben ve Safiye'yle ilgili bombayı patlattı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Masumlar Apartmanı dizisinin genç oyuncusu Gizem Katmer, Haberler.com'un YouTube kanalında diziye seçilme sürecinden ve yen zorlandığı sahneden bahsetti. Katmer, gerçek hayattaki Neriman ve Gülben kardeşler hakkında da bilinmeyen bir gerçeği itiraf etti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterini canlandıran Gizem Katmer, Haberler.com'un YouTube kanalında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Genç oyuncu, ailesinden, sette yaşadıklarından ve başrol oyuncularıyla ilişkilerini anlattı.

Gizem Katmer, Melis Yaşar'ın "Çocukluğun nasıl geçti?", "Neriman karakteri senin için ne ifade ediyor?", "Emir Özden ile nasıl anlaşıyorsun?", ve "En zorlandığı sahne hangisi?" sorularına da cevap verdi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Masumlar Apartmanı, Youtube, Magazin, Haberler

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