Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, gerçek hayattaki Gülben ve Safiye'yle ilgili bombayı patlattı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterini canlandıran Gizem Katmer, Haberler.com'un YouTube kanalında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Genç oyuncu, ailesinden, sette yaşadıklarından ve başrol oyuncularıyla ilişkilerini anlattı.

Gizem Katmer, Melis Yaşar'ın "Çocukluğun nasıl geçti?", "Neriman karakteri senin için ne ifade ediyor?", "Emir Özden ile nasıl anlaşıyorsun?", ve "En zorlandığı sahne hangisi?" sorularına da cevap verdi.