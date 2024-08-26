MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Ümmühan oldu

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Ayşe, Ümmühan, Nevzat, Zübeyde, Çağlar, Ezgi ve Alper yarışmaya devam edebilmek için kıyasıyla mücadele etti.

AYŞE EN BAŞARILI TABAĞI YAPTI

Şefler, eleme oyununun ilk turunda yarışmacılardan sarımsak kullanarak yaratıcı ve lezzetli bir yemek yapmasını istedi. İlk turda başarılı yemekler yapan Ezgi, Çağlar ve Alper eleme potasından kurtuldu. Finale kalan yarışmacılar Danilo Zanna'nın "La Melanzane E La Ricotta" isimli yemeğini yapmaya çalıştı. Sürenin sonunda gecenin en iyi tabağını yapan isim Ayşe ve Nevzat oldu. Zübeyde ile sona kalan Ümmühan ise en başarısız tabağı yaparak MasterChef Türkiye hayallerine veda etti.

ÜMMÜHAN: ELENMEM ÇOK ERKEN OLDU

Veda konuşması yapan Ümmühan, "Buraya gülerek geldim gülerek gitmek istiyorum. Emekleriniz ve anlayışınız için teşekkür ederim. Burada herkesi çok sevdim. Çok erkendi. 9 sene mesleğe ara verdikten sonra tekrar buraya gelmek çok güzel bence. Turları geçip buraya kadar gelmek beni çok mutlu etti. Kendimi buraya kadar gösterebilecekmişim demek ki. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.