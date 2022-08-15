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MasterChef Türkiye'de ana kadroya giremeyen Ayşegül, gözyaşlarına boğuldu

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmek için mücadele eden Ayşegül, tabağı ikinci seçilince gözyaşlarına boğuldu. Tabağı çok beğenilen ancak hüjyen sorunundan dolayı seçilemeyen Ayşegül, konuşmakta güçlük çekince stüdyodan çıkmak zorunda kaldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ana kadro seçimlerinde duygusal anlar yaşandı. İlk etabı geçerek yaratıcılık oyununa kalan Ayşegül, tere kullanarak en yaratıcı tabağı yapmaya çalıştı. Zamanını iyi değerlendiremeyen yarışmacı, ana kadroya giremeyince duygusal anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ana kadroya girmek için hazırladığı yemek son ikiye kalan ancak seçilemeyen Ayşegül, gözyaşlarına hakim olamadı. Çok çalıştığını söyleyen Ayşegül, tabağına bulaşan püre yüzünden ikinci oldu. Ayşegül gözyaşlarına boğulurken konuşan şef Somer Sivrioğlu ise "Bu ikinciliğe çok üzüldüm. Şu yaptığın tabağı MasterChef'te iki dersin konusu olarak işleyebiliriz. Birinci ders ürün kullanımı olurdu çünkü tere ne kadar kullanılabilirse o kadar kullanmışsın. İkinci ders de hijyen olurdu çünkü tabağının altına püre bulaşmış" dedi.

Şeflerin sözleriyle iyice duygusallaşan Ayşegül, konuşmakta güçlük çekince izin isteyerek stüdyodan çıktı.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giremeyen Ayşegül, gözyaşlarına boğuldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

Çınar Saraç:

Her sene böyle şeyler yapıyorlar artık gınaaa geldi ,

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Samet Aslan:

Sanki ne cacık olacak da....Acuna para kazandırmaktan başka...

Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
500
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