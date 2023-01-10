MasterChef Türkiye 2022... BÜYÜK FİNALİN İKİNCİ İSMİ BELLİ OLDU!

Masterchef 2022 büyük finale artık saatler kaldı. Şampiyonun belli olacağı finalde ekrana gelen son bölümde ikinci finalist de belli oldu.

Masterchef Türkiye'de büyük finale bir gün kaldı. 10 Ocak Salı günü oynanacak büyük fianl öncesi kimlerin finale kalacağı merak uyandırdı.

Masterchef Türkiye'de finale kalan ilk yarışmacı dün oynanan oyun sonrası Kıvanç olmuştu.

Metin ve Ayaz ise bugün ekrana gelen 176. bölümde hünerlerini sergileyerek finale kalan son isim olabilmek için tezgah başına geçtiler.

3 farklı etapta mücadele edecek olan yarışmacılar şeflerin beğenisini kazanmak için ellerinden geleni yapıyor.

Bugün akşam oynanan 1. etap sonunda Metin 21 puan alırken Ayaz 16 puan aldı.

Bu akşamın ikinci etabında ise şeflerin değerlendirmeleri sonrası Metin 47 puana ulaşırken Ayaz 36 puana ulaştı.

İkinci finalist belli oldu

Masterchef Türkiye 2022'nin ikinci finalisti Metin oldu. Tatlı etabında alınan puanlar ile Metin 59 puan toplayarak 58 puan toplayan Ayaz'ın 1 puan önünde finale kalmaya hak kazandı. Ayaz MasterChef Türkiye'ye 3. olarak veda etti..