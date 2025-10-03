Haberler

MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı tansiyonu yükseltti. Somer Şef, stüdyoya gizlice bir telefon sokulduğunu açıklayarak kural ihlaline dikkat çekti. Telefonun kime ait olduğu ve içerisinde yer alan görüşmelerin yarışmaya nasıl yansıyacağı ise bu akşam yayınlanacak bölümle birlikte netlik kazanacak.

TV8'in büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 3 Ekim 2025 tarihli yeni bölümü öncesinde yayınlanan fragmanıyla gündeme oturdu. Fragmanda Somer Şef'in açıklamaları yarışmacılar arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Bir yarışmacı stüdyoya telefon sokarak kural ihlali yaptı.

STÜDYODA GERİLİM

Somer Şef, yarışmacılara dönerek "Yarışmada kurallar nettir. İçeriye gizlice telefon getirildiği bilgisi bana ulaştı" ifadelerini kullandı. Bu sözler, hem yarışmacıları hem de ekran başındaki izleyicileri şoke etti.

GİZEMLİ TELEFONUN

Fragmanda, bir telefonun stüdyoda bulunduğu ancak kime ait olduğunun bilinmediği vurgulandı. Telefonun detaylı şekilde incelendiği, içerisinde çeşitli aramalar, görüşmeler ve eski yarışmacılara dair bilgilerin yer aldığı belirtildi. Ayrıca, cihazda yarışma dışına taşan bazı önemli sırların da olabileceği iddia edildi.

Telefonun içinde çıkan konuşmalar, eski yarışmacılarla yapılan iletişimler ve yarışmaya dair ipuçları, programın heyecanını artırırken izleyicilerin de merakını doruğa çıkardı.

MERAKLA BEKLENEN AN

Fragmanda, kural ihlalini yapan yarışmacının ismi açıklanmadı. Bu kritik detayın ise bu akşam yayınlanacak yeni bölümle birlikte ortaya çıkacağı bildirildi. İzleyiciler, gizemli telefonun sahibini ve ortaya çıkan bilgilerin yarışmanın kaderini nasıl etkileyeceğini büyük bir heyecanla bekliyor.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSimu:

2-3 günde bir merak uyandıran tuhaf gelişmeler. Acaba yarın reyting için ne gibi gariplikler yapacaklar merak ediyorum..

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa.tukat:

yapmacık kalitesiz şov…maalesef ona rağmen bakan var

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
