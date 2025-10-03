MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

TV8'in büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 3 Ekim 2025 tarihli yeni bölümü öncesinde yayınlanan fragmanıyla gündeme oturdu. Fragmanda Somer Şef'in açıklamaları yarışmacılar arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Bir yarışmacı stüdyoya telefon sokarak kural ihlali yaptı.

STÜDYODA GERİLİM

Somer Şef, yarışmacılara dönerek "Yarışmada kurallar nettir. İçeriye gizlice telefon getirildiği bilgisi bana ulaştı" ifadelerini kullandı. Bu sözler, hem yarışmacıları hem de ekran başındaki izleyicileri şoke etti.

GİZEMLİ TELEFONUN

Fragmanda, bir telefonun stüdyoda bulunduğu ancak kime ait olduğunun bilinmediği vurgulandı. Telefonun detaylı şekilde incelendiği, içerisinde çeşitli aramalar, görüşmeler ve eski yarışmacılara dair bilgilerin yer aldığı belirtildi. Ayrıca, cihazda yarışma dışına taşan bazı önemli sırların da olabileceği iddia edildi.

Telefonun içinde çıkan konuşmalar, eski yarışmacılarla yapılan iletişimler ve yarışmaya dair ipuçları, programın heyecanını artırırken izleyicilerin de merakını doruğa çıkardı.

MERAKLA BEKLENEN AN

Fragmanda, kural ihlalini yapan yarışmacının ismi açıklanmadı. Bu kritik detayın ise bu akşam yayınlanacak yeni bölümle birlikte ortaya çıkacağı bildirildi. İzleyiciler, gizemli telefonun sahibini ve ortaya çıkan bilgilerin yarışmanın kaderini nasıl etkileyeceğini büyük bir heyecanla bekliyor.