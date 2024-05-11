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MasterChef 2022 Şampiyonu Metin Yavuz, ChefStory Programına Konuk Oldu

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MasterChef 2022 sezonunun şampiyonu olan Metin Yavuz, uzun süren sessizliğin ardından ChefStory programına konuk oldu. Yarışmada yaşadıklarını anlatan Metin, Danilo Şef'e karşı hırslandığını belirtti ve açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Ayrıca, hırsın onu şampiyon yaptığını ve Danilo Şef'i çok sevdiğini belirtti.

Masterchef 2022 sezonunun şampiyonu olan Metin Yavuz yarışmanın ardından kavurmacı açmıştı.

Ünlü isim uzun süren sessizliğin ardından ilk kez Youtube'da yayınlanan ChefStory programına konuk oldu.

MasterChef'te yaşadıklarını anlatan Metin, Danilo Şef'e karşı hırslandığını belirtti. Açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

DANİLO ŞEF'İ SEVDİĞİNİ BELİRTTİ

Yarışmaya çok rahat girdiğini anlatan Metin Yavuz, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten "Evet" alıp Danilo Şef'ten "Hayır" alında aşırı hırslandığını belirtti.

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Hırsın onu şampiyon yaptığını belirten Metin, bu nedenle Danilo Şef'i ayrıca çok sevdiğini belirtti.

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Daha önce her zaman hırslı olduğunu anlatan Metin Yavuz, şampiyon olduktan sonra hırslarını bir kenara bıraktığının da altını çizdi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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