Maske Orkestra Engellilerin Yanında - Haberler

Hande Yener'den Güldüren Kıyafet Esprisi

Sezonu Kıbrıs'ta Açtı Maske Orkestra Engellilerin Yanında Konser gelirleriyle engellilere yardımda bulunan Maske Orkestra, Hayal Kahvesi'ndeki konserlerinin geliriyle 4 tekerlekli sandalye daha bağışladılar. Sosyal farkındalık projelerine destek olma amacıyla farklı iş dallarıyla ilgilenen bir grup müzik sevdalısının bir araya gelerek kurduğu Maske Orkestra, bağışta bulunmaya devam ediyor. En son Bahçeşehir Hayal Kahvesi'nde verdikleri konserin geliriyle de 4 adet tekerlekli sandalye alıp Çaycuma Engelliler Derneği'ne bağışladılar. Şenan Kerçin, Hatice Yıldız, Emre Demirhan, Arda Öztürk, Batuhan Birkan, Semih Ercan, Mustafa Şeker'den oluşan grup, 19 Haziran'da Bodrum Küfe'de verecekleri konserin geliriyle de tekerlekli sandalye alıp bağışlayacaklar. Snob Magazin / Magazin Hayal Kahvesi Magazin Haberler

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