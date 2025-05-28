Markle'dan anne-babalara tavsiye: İsim seçimini kalbinizde saklayın

Markle'dan anne-babalara tavsiye: İsim seçimini kalbinizde saklayın
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Meghan Markle, bebek ismi koyarken kimsenin fikrine başvurulmaması gerektiğini söyledi. "İsminizi kalbinizde saklayın, doğana kadar kimseyle paylaşmayın" diyerek anne-baba adaylarına tavsiyede bulundu.

Prens Harry ile evli olan ve iki çocuk annesi Meghan Markle, bebek ismi koymakla ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. "Bebeğinize vereceğiniz ismi kimseyle paylaşmayın" diyen Markle, bu özel kararı sadece kendinizin belirlemesi gerektiğini söyledi. Ünlü modacı ve sunucu, Lemonada Media platformunda yayınlanan Confessions of a Female Founder adlı podcast'in sezon finalinde konuştu. Programda, Spanx markasının kurucusu Sara Blakely ile hem iş hayatı hem de annelik üzerine sohbet etti.

"ŞİRKET İSMİ GİBİ DÜŞÜNÜN"

Yayında, bir iş kurarken şirket ismi bulmanın ne kadar zor olduğundan bahseden Meghan Markle, benzer şekilde bebek ismi konusunda da fazla kişiden fikir almanın kafa karışıklığı yaratabileceğini vurguladı. Ünlü isim, "Bu bir şirket ismi koymakla aynı şey. Eğer aklınızda bir isim varsa, onu sadece kendinize saklayın. Ta ki bebek doğup o ismi alana kadar. Kimseye danışmayın," dedi.

Haberler.com / İsmail Elal - Magazin
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