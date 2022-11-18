Marilyn Manson... 'ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM!'

Evan Rachel Wood, daha önce eski nişanlısı Marilyn Manson'ın kendisini taciz ettiğini söylemiş ve Marilyn Manson'ın klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti.

Manson ise bu suçlamaları yönelten Wood ve aktristin şimdiki partneri Illma Gore'a karalama davası açmış, ancak yargıç duruşmayı ertelemişti.

Ünlü müzisyen, yaşananların ardından sürekli ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

"Kariyerim dipte"

Tüm bunların ardından beş Grammy adaylığı bulunan ünlü şarkıcı Marilyn Manson, 'kariyerinin dipte olduğunu' ve geçen yıl cinsel tacizle suçlanmasından beri hala ölüm tehditleri aldığını söyledi.

"Endişeliyim"

53 yaşındaki rockçı, internette kendisine gelen ölüm tehditleri yüzünden 'endişeli, perişan, depresif, endişeli, çılgın ve uykusuz' hissettiğini ve birinin eşi Lindsay Usich'e zarar vermesinden endişe duyduğunu söyledi.