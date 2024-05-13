Mansur Yavaş'ın katıldığı konser yağmur altında gerçekleşti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da teşrif ettiği konser yoğun yağış altında gerçekleşti. Yağmura rağmen alanı dolduran halk, konserde Yaşar'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek ortamı ısıttı.

Sahneye gri renkte şık bir ışıltılı kıyafet Ebru Yaşar, "Sahne hayatımın en güzel konserlerinden biriydi. Yağmurlu hava rağmen halk bizi yanlış bırakmadı.

Alana onlar sayesinde adeta güneş doğdu." dedi.