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Kıraç şarkılarını binlerce Manisalı ile seslendirdi

Kıraç şarkılarını binlerce Manisalı ile seslendirdi
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Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Kıraç, sevilen şarkılarını Manisalılar için seslendirdi. Konsere yoğun katılım olurken, müzikseverler unutulmaz anlar yaşadı.

Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Kıraç, sevilen şarkılarını Manisalılar için seslendirdi. Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nı dolduran müzikseverler, sanatçının performansına hep bir ağızdan eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, altıncı gününde de birbirinden renkli etkinliklerle devam etti. Festival kapsamında Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda sahne alan ünlü sanatçı Kıraç, sevilen eserleriyle Manisalılara müzik dolu bir gece yaşattı.

Konser boyunca "Zaman", "Endamın Yeter", "Kan ve Gül" ile "Kerkük Zindanı" başta olmak üzere geniş repertuvarından eserler seslendiren Kıraç, dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Festival alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının şarkılarına zaman zaman hep bir ağızdan eşlik etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen konserde müzikseverler unutulmaz anlar yaşarken, Kıraç'ın sahne performansı festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda gerçekleştirilen konser, Manisa Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gün programında yer alan etkinlikler arasında yer aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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