Manga'yı Türkiye de unutmadı dünya da! İşte Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri - Haberler

Manga'yı Türkiye de unutmadı dünya da! İşte Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri
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Avrupa dün akşam Eurovision heyecanı yaşarken Türkiye 2013 yılından bu yana yarışmaya katılmıyor. Geçmiş yıllar büyük başarılar yakaladığımız Eurovision'da 1956 yılından bu yana tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı. Listenin 7'inci sırasında Manga grubunun 2010 yılında ikinciliği elde ettiği 'We Could Be The Same' şarkısı yer aldı.
İspanyol El Pais gazetesi, Spotify verilerini toplayarak 1956 yılından günümüze dek yarışan Eurovision şarkıları arasında en çok dinlenen 250 şarkıyı derledi. Verilere göre Spotify'da Eurovision tarihinde en çok dinlenen şarkı, Hollanda'nın 2019'da yarıştığı Duncan Laurence'ın "Arcade" parçası oldu. Listede bizleri de mutlu eden isimler yer aldı.
Listenin 7'inci sırasında Manga grubunun 2010 yılında ikinciliği elde ettiği 'We Could Be The Same' şarkısı yer aldı. 'We Could Be The Same'in popülerlik oranı 100 üzerinden 57 olarak hesaplandı.
Sertab Erener'in 2003 yılında Türkiye'ye birinciliği getiren 'Everyway That I Can' şarkısı listenin 46'ıncı sırasında yer aldı. Şarkının 100 üzerinden popülerlik oranı 47 oldu. Listede 1990 yılında "Gözlerinin Hapsindeyim" şarkısıyla Kayahan 52'inci sırada,"Seninle Bir Dakika" şarkısıyla Semiha Yankı 63'üncü sırada yer aldı.
Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'na son olarak 2012 yılında Can Bonomo ile katılmıştı. Bonomo'nun 'Love Me Back' şarkısıyla 7'ncilik elde edildi. Türkiye, TRT'nin kararı nedeniyle 2013'ten beri Eurovision'da yarışmıyor. Kaynak: Duvar