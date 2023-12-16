maNga, 20. yılını yeni albüm konseriyle kutladı
Türk alternatif rock müziğinin öncü gruplarından maNga, 20. yılını yeni albüm konseriyle kutladı. Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen konserde grup, yeni albümleri 'Antroposen 002'nin şarkılarının yanı sıra kariyerlerinde hit olan şarkıları da seslendirdi.
Türk alternatif rock müziğinin MTV ödüllü, Eurovision ikincisi grubu maNga 20 yıldır bu tarzın öncülüğünü yapmaya devam ediyor.
Bugüne dek 6 albüm ve 8 single'a imza atan grup yeni albümleri 'Antroposen 002'nin ilk konserini dün akşam Atlantis Yapım organizasyonu ile Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi.
Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Cem Bahtiyar ve Özgür Can Öney'den oluşan maNga konserde 'Antroposen 002' albümünde yer alan şarkılar dışında 20 yıllık kariyerlerinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarını da söyledi.
Manga konser öncesi yeni albümlerini hayranlarıyla pasta keserek kutladı.