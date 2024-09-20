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Mahsun Kırmızıgül'ün Yeni Dizisi 'Güzel Aşklar Diyarı' Ekrana Geliyor

Mahsun Kırmızıgül'ün Yeni Dizisi 'Güzel Aşklar Diyarı' Ekrana Geliyor
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'Güzel Aşklar Diyarı', imkansız bir aşk hikayesini konu alarak 23 Eylül'de izleyici ile buluşacak. Dizinin çekimlerinden yeni fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı ve imkansız bir aşk hikayesini konu alan 'Güzel Aşklar Diyarı', 23 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek. Diziden yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Dizinin görsel dünyasının zenginliğini ortaya koyan kareler, ilk bölüme dair heyecanı artırdı.

Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yayına girmeden oyuncu kadrosu, fragmanları ve mekanlarıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin birinci bölümünden yeni fotoğraflar izleyicilerin beğenisine sunuldu. Alaca Konağı'nın ihtişamını gözler önüne seren ve çok konuşulan düğünden seçilen fotoğraflar, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

MAHSUN KIRMIZIGÜL İMZALI

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı'nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

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