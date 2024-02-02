Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi ertelendi

Uzun zamandır herhangi bir projede de yer almayan Cumbul, Mahsun Kırmızıgül'ün heyecanla beklenen yeni dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştü.

Mahsun Kırmızıgül'ün uzun bir zaman sonra ekrana döneceği dizinin çekimlerinin ocak sonunda başlaması planlanıyordu.

Halil Ergün ve Meltem Cumbul gibi usta isimlerle anlaşılan dizi hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, Kanal D'de yayınlanacak olan dizinin başrolleri konusunda istediği oyuncu kadrosunu şimdilik kuramayınca diziyi yeni sezona erteledi. İlk bölümlerini Mahsun Kırmızıgül'ün yöneteceği dizinin çekimleri temmuz ayına ertelendi.