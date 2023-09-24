Mahsun Kırmızıgül İstanbul Günay'da Sahne Aldı

Arabesk müziğin sevilen erkek şarkıcılarından Mahsun Kırmızıgül, İstanbul Günay'da sezonun ilk sahnesini aldı. Mahsun Kırmızıgül, rahmetli sanatçı Bergen ile olan anısını anlattı ve düet yaptı. İlk gecesinde sergilediği performansı ile büyük alkış alan Kırmızıgül, yoğun ilgi üzerine 30 Eylül'de bir kez daha sahne alacak.

Arabesk müziğin sevilen erkek şarkıcılarından Mahsun Kırmızıgül bu yaz Bodrum ve Çeşme Günay 'da geçirdiği muhteşem yazın ardından dün İstanbul Günay'da sezonun ilk sahnesini aldı.

Mahsun Kırmızıgül sahnede rahmetli sanatçı Bergen ile olan anısını anlatarak barkovizyon eşliğinde "Sen Affet" şarkısına düet yaptı. "12 yaşında Diyarbakır'dan İstanbul Unkapanı'na gelerek müzik hayatına adım atan Kırmızıgül, Diyarbakır'da kırmızı bir bisikletini satarak ilk yerel albümünü yapmış.

Sesini beğenen yapımcı onu gazinoya götürerek sahne ortamını göstermiş. O gece tek gözü bandajli sanatçının hayat hikayesini dinleyince ağlamış o esnada sahneden yanına gelen Bergen gözyaşlarını silmiş.

Bergen onu sahneye alıp şarkı söyletince bu sefer Bergen gözyaşlarını tutamamış ve Mahsun Kırmızıgül'e sen sanat tutkundan asla vazgeçme sonuna kadar git diye nasihatta bulunmuş".

İlk gecesinde sergilediği performansı ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerden büyük alkış ve takdir alan Mahsun Kırmızıgül gösterilen yoğun ilgiden dolayı rezervasyonlar iki gün önceden dolunca 30 Eylül'de Günay'da bir kez daha sahne alacak.