Mahsun J dizisi sona erdi

Mahsun J dizisi sona erdi
Güncelleme:
Röportaj Adam lakabıyla bilinen Mahsun Karaca, başrolünde yer aldığı Mahsun J. dizisinin bittiğini açıkladı. Karaca, "Mahsun J dizisi bitti. Yeni sezon maalesef gelmeyecek. Bugüne kadar izleyen ve destekleyen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

  • Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı Mahsun J. dizisi sona erdi.
  • Mahsun Karaca, sosyal medya üzerinden dizinin yeni sezonunun çekilmeyeceğini duyurdu.
  • Dizinin sona ermesine dair resmi bir gerekçe paylaşılmadı.

"Röportaj Adam" olarak tanınan Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Mahsun J. dizisinden kötü haber geldi. Karaca, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada dizinin resmen sona erdiğini ve yeni sezonun çekilmeyeceğini duyurdu.

MAHSUN J BİR DAHA ÇEKİLMEYECEK

Projenin sona erdiğini doğrulayan ünlü isim, bugüne kadar kendilerini yalnız bırakmayan takipçilerine teşekkür etti.

Dizi, Karaca'nın YouTube'daki mizah anlayışını profesyonel bir prodüksiyonla birleştirerek dijital dünyanın en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Dizinin neden sonlandırıldığına dair resmi bir gerekçe paylaşılmasa da, Mahsun Karaca'nın bu kararı hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

Karaca'nın bundan sonraki süreçte yeni projelerle mi yoksa dijital içerikleriyle mi devam edeceği merak konusu.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıONUR NEGİŞ:

çok önemliydi sanki....

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Birileri istememiştir

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabdullah turhan:

ahlak diye birşey kalmadı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

