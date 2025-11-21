Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Hayatının bir gün sinema filmine uyarlanması durumunda kendisini kimin canlandırmasını istediği sorulan Tuncer, herkesi şaşırtan bir isim verdi. Tuncer, filmin başrolünde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yı görmek istediğini belirtti.

"BENİ SERENAY SARIKAYA OYNASIN"

Tuncer, tercihinin nedenini açıklarken Sarıkaya'nın oyunculuk yeteneğine vurgu yaptı. Türkücü, "Onun oyunculuğu çok iyi, o beni oynayabilir," ifadelerini kullandı. Bu sıra dışı tercih, sosyal medyada hızla yayılarak tartışma konusu oldu ve Sarıkaya'nın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.