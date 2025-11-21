Haberler

Mahmut Tuncer'den sıra dışı "Serenay Sarıkaya" çıkışı

Güncelleme:
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Tuncer, hayatının bir gün film olursa oyuncu Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istedi. Tuncer, "Onun oyunculuğu çok iyi, o beni oynayabilir." dedi.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Hayatının bir gün sinema filmine uyarlanması durumunda kendisini kimin canlandırmasını istediği sorulan Tuncer, herkesi şaşırtan bir isim verdi. Tuncer, filmin başrolünde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yı görmek istediğini belirtti.

"BENİ SERENAY SARIKAYA OYNASIN"

Tuncer, tercihinin nedenini açıklarken Sarıkaya'nın oyunculuk yeteneğine vurgu yaptı. Türkücü, "Onun oyunculuğu çok iyi, o beni oynayabilir," ifadelerini kullandı. Bu sıra dışı tercih, sosyal medyada hızla yayılarak tartışma konusu oldu ve Sarıkaya'nın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

Rahmetli Sırrı Süreyya diyor ya "Yaw mehmud dur hele yaw" aynen öyle bir durum

Serenay’ın kadınsı duruşu yok zaten, tam isabet olmuş, Mamo’yu oynayabilir yani. :D

