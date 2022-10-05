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Mahkum... KARDEŞİNİN ÖLÜMÜ HACI'YI PERİŞAN EDER!

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Mahkum... KARDEŞİNİN ÖLÜMÜ HACI'YI PERİŞAN EDER!

“Innocent Defendant” dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek “Mahkum” 6 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de 28. bölümüyle Fox TV ekranlarında...

Dadaloğlu'ndan gelen liste sonucu Hacı'nın kardeşi Zeyyat'ın öldürülmesi, Hacı'yı perişan eder.

Can dostunun acısını paylaşan Fırat, bir yandan da kontrolü elinde tutmak zorundadır.

Hacı'nın acısıyla hareket edip, hata yapmasına engel olmaya çalışırken Barış'a karşı sağlam bir adım daha atar.

Barış'ın vaat ettiği her şeyi rehin tutulan mahkuma vererek, Barış'ın hiç beklemediği bir hamle yapmıştır.

Fırat'a rehin aldığı mahkuma ulaşmaya çalışan Barış, öte tarafta Büge'nin sadakatini test etmektedir.

Büge'nin Dadaloğlu ile buluşması demek, yeraltına inmeyi hak etmesi demektir.

Büge'nin sadakatinin yanında, Fırat mahkum hamlesiyle Barışlar'ın saklandığı mekana bir adım daha yaklaşmıştır.

Mahkumlardan ayrı düşen Barış, Fırat'tan hiç beklemediği bir darbe yer. Barış, Büge ile birlikte aşağı inmeyi başaracak mıdır?

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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