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Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi

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Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, yepyeni bir imajla hayranlarının karşısına çıktı. Saçlarını kısacık kestiren ve gözlük takan sanatçı, yeni tarzını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajını paylaştı. Saçlarını kısacık kestiren sanatçının bu hali hayranlarının beğenisini topladı.

"Antideprasan", "Ahu", "Bir Hadise Var" gibi şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Mabel Matiz, kendine has giyim tarzı ile dikkat çekiyor.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Ünlü şarkıcı, aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından kısacık kestirdiği saçlarını paylaştı. Matiz'in gri atletiyle verdiği poz, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

İşte ünlü ismin önceki ve yeni hali:

Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi

Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısezgin sucin:

soytarı

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Bence eski saç çekli daha iyidi

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